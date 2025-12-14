LPI-GTH: Ladendieb mit Haftbefehl gesucht
Gotha - Landkreis Gotha (ots)
Am Samstagabend wurde durch Ladendetektive eines größeren Einkaufsmarktes in Gotha / Süd ein männlicher Ladendieb festgestellt, welcher Schmuck entwendet hatte. Die Polizei wurde hinzugezogen. Bei der Überprüfung des 55-Jährigen wurde festgestellt, dass dieser mit Haftbefehl gesucht wird. Die Anzeige wegen Ladendiebstahl wurde aufgenommen. Der Mann wurde unmittelbar im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. (rd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell