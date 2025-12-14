LPI-GTH: Ladendieb mit Haftbefehl gesucht

Traßdorf (Ilm-Kreis) (ots) - Eine 56-jährige Dacia-Fahrerin befuhr heute Morgen die L1047 im Bereich Behringer Schenke - Traßdorf und kam aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße ab. Das Fahrzeug kollidierte mit einem Baum und kam auf der Beifahrerseite zum Liegen. Die 56-Jährige wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ihre 78 Jahre alte Beifahrerin wurde ebenfalls schwer verletzt. Beide Frauen waren ...

