LPI-GTH: Von der Straße abgekommen
Traßdorf (Ilm-Kreis) (ots)
Eine 56-jährige Dacia-Fahrerin befuhr heute Morgen die L1047 im Bereich Behringer Schenke - Traßdorf und kam aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße ab. Das Fahrzeug kollidierte mit einem Baum und kam auf der Beifahrerseite zum Liegen. Die 56-Jährige wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ihre 78 Jahre alte Beifahrerin blieb unverletzt. Der Dacia musste abgeschleppt werden. (ah)
