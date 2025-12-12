PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fußgängerin verletzt

Gotha (ots)

Heute Morgen wurde ein 12 Jahre altes Kind bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Eine 20-jährige Ford-Fahrerin befuhr die Humboldtstraße stadtauswärts und konnte nicht mehr rechtszeitig bremsen, als vor ihr das Mädchen plötzlich die Straße querte. Die 12-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
  • 12.12.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Zeugen nach Tankstelleneinbruch gesucht

    Treffurt (Wartburgkreis) (ots) - Unbekannte verschafften sich gestern gegen 23.50 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Tankstelle in der Gartenstraße und entwendeten mehrere Zigarettenstangen in unbekannter Menge. Der oder die Täter flüchteten offenbar in einem dunklen Pkw in Richtung Hessen. Die Polizei Eisenach sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen bezüglich Personen oder Fahrzeugen gemacht haben. Hinweise werden ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 08:09

    LPI-GTH: Brand - Löscharbeiten dauern noch an

    Teutleben (Landkreis Gotha) (ots) - Gestern Abend geriet gegen 23.50 Uhr ein Getreidesilo im Mühlweg in Brand. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde ein 23-Jähriger sowie ein 27-Jähriger durch Rauchgasintoxikation leicht verletzt. Sie kamen zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Die Löscharbeiten dauern noch an. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wird nach wie vor geraten, das betroffene Gebiet zu vermeiden, Fenster ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 13:00

    LPI-GTH: Kollision mit Funkstreifenwagen

    Waltershausen (ots) - Heute Nacht sollte gegen 03.00 Uhr ein Seat-Fahrer im Stadtgebiet Waltershausen einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dieser entzog sich der Kontrolle durch Flucht und durch Ausschalten des Abblendlichts. Der 30-jährige Fahrer (marokkanisch) fuhr durch Großteile der Stadt und kollidierte mit einem weiteren Funkstreifenwagen, der sich in der Ohrdrufer Straße zur Unterstützung befand. Er stieg ...

    mehr
