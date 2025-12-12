LPI-GTH: Fußgängerin verletzt
Gotha (ots)
Heute Morgen wurde ein 12 Jahre altes Kind bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Eine 20-jährige Ford-Fahrerin befuhr die Humboldtstraße stadtauswärts und konnte nicht mehr rechtszeitig bremsen, als vor ihr das Mädchen plötzlich die Straße querte. Die 12-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. (ah)
