LPI-GTH: Fußgängerin verletzt

Teutleben (Landkreis Gotha) (ots) - Gestern Abend geriet gegen 23.50 Uhr ein Getreidesilo im Mühlweg in Brand. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde ein 23-Jähriger sowie ein 27-Jähriger durch Rauchgasintoxikation leicht verletzt. Sie kamen zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Die Löscharbeiten dauern noch an. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wird nach wie vor geraten, das betroffene Gebiet zu vermeiden, Fenster ...

mehr