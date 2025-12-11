PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision mit Funkstreifenwagen

Waltershausen (ots)

Heute Nacht sollte gegen 03.00 Uhr ein Seat-Fahrer im Stadtgebiet Waltershausen einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dieser entzog sich der Kontrolle durch Flucht und durch Ausschalten des Abblendlichts. Der 30-jährige Fahrer (marokkanisch) fuhr durch Großteile der Stadt und kollidierte mit einem weiteren Funkstreifenwagen, der sich in der Ohrdrufer Straße zur Unterstützung befand. Er stieg in der Folge aus, flüchtete zu Fuß, konnte jedoch durch die Polizei gestellt werden. Ein Drogenvortest bei dem Fahrer reagierte positiv auf berauschende Mittel. Die an dem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen waren nicht für den Pkw ausgegeben, ein Versicherungsschutz bestand demnach nicht. Eine gültige Fahrerlaubnis hatte der Mann nicht. Er wurde vorläufig festgenommen. Durch den Aufprall wurde der 30-jährige Fahrer leicht verletzt. Am Funkstreifenwagen entstand Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro, am Seat von rund 1.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Gegen den 30-Jährigen wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren