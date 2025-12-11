PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Stromkasten beschädigt

Gehren (Ilm-Kreis) (ots)

Im Bereich "Am Pfarrhügel" beschädigten ein oder mehrere Unbekannte einen Stromkasten. In der Zeit zwischen dem 09. Dezember, 17.00 Uhr und gestern, 08.00 Uhr wurde der Schaden in Höhe eines unteren dreistelligen Eurobetrages verursacht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0320791/2025) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren