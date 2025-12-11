LPI-GTH: Stromkasten beschädigt
Gehren (Ilm-Kreis) (ots)
Im Bereich "Am Pfarrhügel" beschädigten ein oder mehrere Unbekannte einen Stromkasten. In der Zeit zwischen dem 09. Dezember, 17.00 Uhr und gestern, 08.00 Uhr wurde der Schaden in Höhe eines unteren dreistelligen Eurobetrages verursacht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0320791/2025) entgegen. (jd)
