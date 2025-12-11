Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwer verletzt

Förtha (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Nachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B84 zwischen Förtha und Marksuhl. Eine 54-jährige Fahrerin eines Ford befuhr die Straße in Richtung Marksuhl und kam in einer dort befindlichen Linkskurve von ihrer Fahrbahn ab. Infolgedessen kollidierte die Frau frontal mit einem entgegenkommenden 60-jährigen Fahrer eines Citroen. Die 76-jährige Mitfahrerin des Ford sowie die beiden Fahrzeugführer wurden schwer verletzt und in Krankenhäuser verbracht. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf 30.000 Euro geschätzt. Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Straße war zeitweise voll gesperrt. (jd)

