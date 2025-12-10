Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl an Landmaschinen

Elleben (Ilm-Kreis) (ots)

In der Nacht vom 09.12.2025, gegen 20.00 Uhr bis zum 10.12.2025, gegen 08.00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt auf das umfriedete Grundstück eines Landmaschinenvertriebs am Kranichfelder Weg. Hier entwendeten sie hochwertige Anbauteile, vorwiegend Anhängerkupplungen, von insgesamt 16 Traktoren. Der Beuteschaden beträgt circa 60.000 Euro. Durch das unsachgemäße Entfernen der Teile kam es auch zu Sachschäden an den Fahrzeugen. Nachdem die Täter das Beutegut in ein unbekanntes Fahrzeug verladen hatten, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau 03677 601124 unter der Bezugsnummer 0321025/2025 entgegen. (jb)

