PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl an Landmaschinen

Elleben (Ilm-Kreis) (ots)

In der Nacht vom 09.12.2025, gegen 20.00 Uhr bis zum 10.12.2025, gegen 08.00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt auf das umfriedete Grundstück eines Landmaschinenvertriebs am Kranichfelder Weg. Hier entwendeten sie hochwertige Anbauteile, vorwiegend Anhängerkupplungen, von insgesamt 16 Traktoren. Der Beuteschaden beträgt circa 60.000 Euro. Durch das unsachgemäße Entfernen der Teile kam es auch zu Sachschäden an den Fahrzeugen. Nachdem die Täter das Beutegut in ein unbekanntes Fahrzeug verladen hatten, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau 03677 601124 unter der Bezugsnummer 0321025/2025 entgegen. (jb)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 12:00

    LPI-GTH: Mehrere Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

    Eisenach (ots) - In der Nacht vom 09.12.2025 zum 10.12.2025 wurden durch unbekannte Täter auf Parkplätzen im Bereich Bleichrasen und Karl-Marx-Straße mehrere Pkw gewaltsam geöffnet. In allen Fällen schlugen die Unbekannten Fensterscheiben ein und durchsuchten anschließend das Fahrzeuginnere. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind 18 Pkw angegriffen, jedoch kam es zu keinen Beuteschäden. Zeugenhinweise nimmt die ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 11:45

    LPI-GTH: Einbiegeunfall

    Tambach-Dietharz (Landkreis Gotha) (ots) - Gestern Mittag kam es in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 79-jähriger Fahrer eines VW fuhr aus einer Grundstückseinfahrt auf die Straße in Richtung Lohmühle ein und übersah hierbei offenbar den 23-jährigen vorfahrtsberechtigten Fahrer eines Audi. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wobei der Audi über die Gegenfahrspur schleuderte und anschließend an einem Grundstückszaun zum Stehen kam. Der Sachschaden ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Kollidiert

    Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots) - Eine 57-jährige Fahrerin eines Renault befuhr gestern Nachmittag die Ortsverbindungsstraße von Niederwillingen nach Branchewinda. Dabei geriet die Frau auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden VW welcher von einem 61-Jährigen gefahren wurde. Infolge des Verkehrsunfalles waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Die 57-Jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren