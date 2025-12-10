LPI-GTH: Mehrere Pkw beschädigt - Zeugen gesucht
Eisenach (ots)
In der Nacht vom 09.12.2025 zum 10.12.2025 wurden durch unbekannte Täter auf Parkplätzen im Bereich Bleichrasen und Karl-Marx-Straße mehrere Pkw gewaltsam geöffnet. In allen Fällen schlugen die Unbekannten Fensterscheiben ein und durchsuchten anschließend das Fahrzeuginnere. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind 18 Pkw angegriffen, jedoch kam es zu keinen Beuteschäden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach 03691-261124 entgegen.(jb)
