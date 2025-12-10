PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

In der Nacht vom 09.12.2025 zum 10.12.2025 wurden durch unbekannte Täter auf Parkplätzen im Bereich Bleichrasen und Karl-Marx-Straße mehrere Pkw gewaltsam geöffnet. In allen Fällen schlugen die Unbekannten Fensterscheiben ein und durchsuchten anschließend das Fahrzeuginnere. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind 18 Pkw angegriffen, jedoch kam es zu keinen Beuteschäden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach 03691-261124 entgegen.(jb)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 11:45

    LPI-GTH: Einbiegeunfall

    Tambach-Dietharz (Landkreis Gotha) (ots) - Gestern Mittag kam es in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 79-jähriger Fahrer eines VW fuhr aus einer Grundstückseinfahrt auf die Straße in Richtung Lohmühle ein und übersah hierbei offenbar den 23-jährigen vorfahrtsberechtigten Fahrer eines Audi. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wobei der Audi über die Gegenfahrspur schleuderte und anschließend an einem Grundstückszaun zum Stehen kam. Der Sachschaden ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Kollidiert

    Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots) - Eine 57-jährige Fahrerin eines Renault befuhr gestern Nachmittag die Ortsverbindungsstraße von Niederwillingen nach Branchewinda. Dabei geriet die Frau auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden VW welcher von einem 61-Jährigen gefahren wurde. Infolge des Verkehrsunfalles waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Die 57-Jährige ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Sachbeschädigung

    Gotha (ots) - In der Zeit zwischen gestern, 11.50 Uhr und heute, 04.05 Uhr beschädigten ein oder mehrere Unbekannte unter anderem die Fassade eines Wahlkreisbüros in der Siebleber Straße mittels Sprühfarbe. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0320349/2025) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren