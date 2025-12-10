Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollidiert

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)

Eine 57-jährige Fahrerin eines Renault befuhr gestern Nachmittag die Ortsverbindungsstraße von Niederwillingen nach Branchewinda. Dabei geriet die Frau auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden VW welcher von einem 61-Jährigen gefahren wurde. Infolge des Verkehrsunfalles waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Die 57-Jährige kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus. (jd)

