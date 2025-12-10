LPI-GTH: Sachbeschädigung
Gotha (ots)
In der Zeit zwischen gestern, 11.50 Uhr und heute, 04.05 Uhr beschädigten ein oder mehrere Unbekannte unter anderem die Fassade eines Wahlkreisbüros in der Siebleber Straße mittels Sprühfarbe. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0320349/2025) entgegen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell