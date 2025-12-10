LPI-GTH: Sachbeschädigung

Gotha (ots) - Eine 26-jährige Fahrerin eines Audi befuhr heute Morgen den Philosophenweg und beabsichtigte auf die Gotthardstraße überzufahren. Dabei missachtete die Frau offenbar einen vorfahrtberechtigten 58-jährigen Mercedes-Fahrer. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Der 58-Jährige wurde leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf 38.000 Euro geschätzt. ...

