Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall

Gotha (ots)

Eine 26-jährige Fahrerin eines Audi befuhr heute Morgen den Philosophenweg und beabsichtigte auf die Gotthardstraße überzufahren. Dabei missachtete die Frau offenbar einen vorfahrtberechtigten 58-jährigen Mercedes-Fahrer. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Der 58-Jährige wurde leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf 38.000 Euro geschätzt. Aufgrund des Verkehrsunfalles kam es zu Beeinträchtigungen im Straßenbahnverkehr. (jd)

