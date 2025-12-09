LPI-GTH: Fahrrad entwendet
Ilmenau (ots)
Ein vor einem Mehrfamilienhaus am Zwetschgenberg mittels Fahrradschloss gesichertes grünes Fahrrad des Typs "Specialized Tero 4.0" entwendeten ein oder mehrere Unbekannte gestern. Die Tatzeit liegt zwischen 22.50 Uhr und 23.20 Uhr. Das Beutegut hat einen Wert von ungefähr 3.700 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0319121/2025) entgegen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
