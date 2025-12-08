LPI-GTH: Verkehrsunfall
Arnstadt (ots)
Ein Verkehrsunfall ereignete sich heute Morgen im Bereich des Kreisverkehres in der Wachsenburgallee. Ein 42-jähriger Fahrer eines Ford sowie ein 32-jähriger Fahrer eines Rettungswagens befuhren den Dammweg und beabsichtigten nach dem Passieren des Kreisverkehres in die Bahnhofstraße abzubiegen. Der Ford-Fahrer musste dort verkehrsbedingt halten. Der Rettungswagen fuhr auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. (jd)
