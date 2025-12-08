LPI-GTH: Verkehrsunfall

Eisenach (ots) - Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Graf-Keller-Straße entwendeten ein oder mehrere Unbekannte ein silbernes Mountainbike des Typs "Cube Zero99". Das Beutegut hat einen Wert von rund 3.200 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 06. Dezember, 11.00 Uhr und gestern, 13.00 Uhr. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0317772/2025) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

