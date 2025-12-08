LPI-GTH: Fahrrad entwendet

Bufleben (Landkreis Gotha) (ots) - Am frühen Abend des gestrigen Tages befuhren ein 69-jähriger Fahrer eines Audi und ein 43-jähriger Quad-Fahrer in genannter Reihenfolge die L1027 von Gotha in Richtung Molschleben. Als der 69-Jährige beabsichtigte nach links abzubiegen und sein Pkw dazu abbremste, bemerkte dies der Fahrer des Quads offenbar zu spät und fuhr auf den Audi auf. Infolgedessen wurde der 43-Jährige von dem Quad geschleudert und verletzte sich leicht. Ein im ...

