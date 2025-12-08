PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkoholisiert

Bufleben (Landkreis Gotha) (ots)

Am frühen Abend des gestrigen Tages befuhren ein 69-jähriger Fahrer eines Audi und ein 43-jähriger Quad-Fahrer in genannter Reihenfolge die L1027 von Gotha in Richtung Molschleben. Als der 69-Jährige beabsichtigte nach links abzubiegen und sein Pkw dazu abbremste, bemerkte dies der Fahrer des Quads offenbar zu spät und fuhr auf den Audi auf. Infolgedessen wurde der 43-Jährige von dem Quad geschleudert und verletzte sich leicht. Ein im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 43 Jahre alten Mann ergab einen Wert von rund 3,2 Promille. Eine Blutentnahme zum Zwecke der Beweisaufnahme wurde angeordnet, der Führerschein sichergestellt und ein Verfahren eingeleitet. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

