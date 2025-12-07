LPI-GTH: Trunkenheitsfahrt
Gotha (ots)
Am Sonntag, gegen 10:00 Uhr stellte eine Polizeistreife in Gotha, Weimarer Straße einen 50jährigen E-Scooter Fahrer fest, welcher erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest erbrachte einen Wert von 1,41 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt. (as)
