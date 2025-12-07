LPI-GTH: Trunkenheitsfahrt

Gotha (ots) - Am Sonntag gegen 05:50 Uhr wurde die Polizei Gotha über eine mögliche Trunkenheitsfahrt in Gotha, Goldbacher Straße informiert. Ein 39jähriger VW Polofahrer fuhr vom angrenzenden Parkplatz auf die Goldbacher Straße. Beim Eintreffen des Funkwagens stand der PKW und wurde einer Kontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis hat, das Auto nicht versichert ist und der Fahrer alkoholisiert ist. Der durchgeführte ...

mehr