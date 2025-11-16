PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Dortmund

POL-DO: PK-Fokus-Kräfte stellen 16-jährigen E-Scooter-Fahrer nach Verfolgungsfahrt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1006

Kräfte der PK Fokus konnten in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen E-Scooter-Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit nach kurzer Verfolgungsfahrt stellen.

Am Sonntag, den 16. November 2025, um 01:34 Uhr, bemerkten Einsatzkräfte auf dem Ostwall ein Elektrokleinstfahrzeug (E-Scooter) welches mit auffällig hoher Geschwindigkeit fuhr.

Als die Beamtinnen und Beamten den 16-jährigen Dortmunder anhalten wollten, floh er vor der Polizei. Nach kurzer Verfolgungsfahrt mit teilweise verkehrswidrigen Manövern verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu.

Der Minderjährige wurde dem Elternhaus übergeben. Sein E-Scooter wurde zur Erstellung eines technischen Gutachtens sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde gegen den Fahrer eingeleitet.

Die Polizei Dortmund hat jüngst in ihrer Kampagne "E-Scooter-Fails" auf ihren Social Media Kanälen auf die besonderen Gefahren hingewiesen. Aufgrund der derzeit geltenden gesetzlichen Bestimmungen sind viele E-Scooter-Fahrer noch immer ohne Helm unterwegs. Wenn es hier zu Unfällen kommt, ist die Gefahr von schweren Verletzungen besonders hoch. Erst recht, wenn man sein Elektrokleinstfahrzeug technisch manipuliert und glaubt, sich zusätzlich noch eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei leisten zu können.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Kay-Christopher Becker
Telefon: 0231/132-1031
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

