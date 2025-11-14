Polizei Dortmund

POL-DO: Nach dem Motorradunfall auf der BAB 43 in Fahrtrichtung Wuppertal sucht die Polizei nach Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1005

Am 14. November berichteten wir über einen folgenschweren Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer auf der BAB 43 in Fahrtrichtung Wuppertal, ca. 500 Meter vor der Abfahrt Bochum-Laer/Langendreer. Dabei wurde ein 21-jähriger Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt. Siehe auch:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6156680

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei jetzt nach Zeugen, die kurz vor dem Unfall (gegen 23:00 Uhr) an der Unfallstelle vorbeigefahren sind und sachdienliche Angaben machen können. Insbesondere die nachfolgend aufgeführten Punkte sind von Bedeutung:

Stand die Arbeitsmaschine auf dem Seitenstreifen oder dem rechten Fahrstreifen? War sie gut erkennbar? Wie war sie abgesichert? War sie beleuchtet? Lagen möglicherweise Gegenstände auf der Fahrbahn?

Hinweise nimmt die Polizei zu den Bürodienstzeiten (06:30-16:00 Uhr) unter den Telefonnummern 0231 132 4248 bzw. 4210 und außerhalb der Bürodienstzeiten unter der Telefonnummer 0231 132 4621 entgegen.

