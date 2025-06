Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Folgemeldung zu https://t1p.de/ksrm0 - Bedrohungstat in Bezug auf Hamburger Möbelhaus und Festnahme des Beschuldigten

Norderstedt (ots)

Am Mittwoch (25.06.2025) kam es in Hamburg-Moorfleet bei einem dortigen Möbelhaus sowie in Norderstedt-Garstedt, dortige Straße Lütjenmoor, zu zwei Polizeieinsätzen. Hintergrund war eine zuvor ausgesprochene Bedrohung. Die Polizei Norderstedt nahm den Beschuldigten vorläufig fest.

Nach Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel erließ ein Richter vom Amtsgericht Kiel einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 37-jährigen Beschuldigten, ein deutscher Staatsbürger. Auch ein vom Norderstedter genutzter Kleinwagen wurde im Nahbereich des Einsatzortes in Norderstedt durchsucht.

Eine Waffe, mit der zuvor Straftaten angedroht wurden, konnte im Rahmen der Durchsuchungen von den Einsatzkräften nicht aufgefunden werden.

In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Kiel wurde der Beschuldigte nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen in der Zwischenzeit wieder in die Freiheit entlassen. Er wird sich nun in einem Strafverfahren mit dem Vorwurf der Bedrohung verantworten müssen.

Die Kriminalpolizei Norderstedt führt die weiteren Ermittlungen.

