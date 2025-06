Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Folgemeldung 2 - Polizeieinsatz in der Straße Lütjenmoor - Beschuldigter droht Straftaten bei Hamburger Möbelhaus an und befindet sich im polizeilichen Gewahrsam

Norderstedt (ots)

Am heutigen Mittwoch ist es im Norderstedter Stadtteil Garstedt zu einem polizeilichen Einsatz bei einem dortigen Mehrfamilienhaus gekommen.

In den Morgenstunden wurde bei der Hamburger Polizei bekannt, dass eine männliche Person telefonisch einem Arbeitskollegen gegenüber Straftaten unter Verwendung einer Schusswaffe angedroht hatte. Die angedrohten Straftaten bezogen sich auf den Bereich eines Möbelhauses in Hamburg-Moorfleet, wo der Beschuldigte in der Vergangenheit angestellt war.

Aufgrund der Erkenntnisse waren mehrere Einsatzkräfte der Polizei Hamburg beim betroffenen Möbelhaus vor Ort. Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen konnte der vermutliche Aufenthaltsort des 37-jährigen Beschuldigten in Norderstedt lokalisiert werden.

Die umgehend alarmierten Einsatzkräfte der Polizei Norderstedt suchten daraufhin um 10:30 Uhr die Straße Lütjenmoor auf und umstellten das betreffende Gebäude.

Im weiteren Verlauf konnte der Beschuldigte um 12:54 Uhr im Gebäude angetroffen und durch Einsatzkräfte vom Revier Norderstedt widerstandslos festgenommen werden. Eine Schusswaffe konnte bisher nicht aufgefunden werden.

Nach ersten Erkenntnissen dürften Streitigkeiten mit dem Arbeitgeber Auslöser für die ausgesprochenen Bedrohungen gewesen sein.

Die Staatsanwaltschaft Kiel und die Kriminalpolizei Norderstedt führen in enger Abstimmung die Ermittlungen zur Bedrohungstat.

Der Beschuldigte befindet sich zum jetzigen Zeitpunkt im polizeilichen Gewahrsam und die Ermittlungen dauern an.

