POL-DO: Autofahrer entreißt beim Vorbeifahren einem Obdachlosem einen Spendenbecher und flüchtet vor der Polizei - Festnahme

Autofahrer entreißt beim Vorbeifahren einem Obdachlosem einen Spendenbecher und flüchtet vor der Polizei - Festnahme

Dortmund

13. November

Am Donnerstagnachmittag (13. November), gegen 15:40 Uhr versuchte sich der Fahrer eines Peugeot einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Bei seiner Flucht durch die Innenstadt ignorierte er mehrere Ampeln und verursachte zwei Verkehrsunfälle. Polizeibeamte nahmen einen polizeibekannten 34-jährigen Mann aus Haltern am See fest.

Zivile Einsatzkräfte beobachteten einen roten Peugeot an der Mallinckrodtstraße in Dortmund. Beim Vorbeifahren griff der Fahrer durch das Fenster in Richtung eines Mannes, der mit einem Becher am Straßenrand stand und Geld sammelte. Er entriss dem Mann den Becher und warf ihn weg. Aufgrund des Verhaltens entschlossen sich die Beamten, den roten Peugeot zu kontrollieren.

Die Einsatzkräfte forderten den Fahrer mittels Anhaltesignal auf, das Auto anzuhalten. Da dieser nicht auf das Signal reagierte, nutzte der Polizeibeamte einen günstigen Moment, um den Mann über das Fahrerfenster mit vorgehaltenem Dienstausweis direkt anzusprechen. Der 34-Jährige drehte sich in Richtung des Beamten, spuckte gegen die Seitenscheibe und setzte seine Fahrt fort. Dabei streifte er ein anderes Fahrzeug und flüchtete von der Unfallstelle.

Mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn folgten die Beamten dem Peugeot. Bei seiner Flucht ignorierte der Mann mehrfach die für ihn geltende rote Ampel. Glücklicherweise kam es zu keiner unmittelbaren Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer.

Als der Mann an der Kreuzung Burgtor/Königswall verkehrsbedingt anhalten musste, forderten ihn die Beamten noch einmal auf, aus dem Auto auszusteigen. Doch auch das hinderte den 34-Jährigen nicht daran, den Peugeot erneut in Bewegung zu setzen. Dabei kam es zu einem Auffahrunfall, wodurch er an einer Weiterfahrt gehindert wurde.

Die Einsatzkräfte konnten den 34-jährigen Mann aus dem Auto ziehen. Dabei leistete er Widerstand. Ein Polizeibeamter wurde bei der Festnahme leicht verletzt. Ein weiterer Polizeibeamter musste im Krankenhaus behandelt werden und war nicht mehr dienstfähig.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten brachten die Beamten den Haltener in das zentralen Polizeigewahrsam. Weil sich Hinweise ergaben, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Die Beamten stellten den Führerschein und das Fahrzeug sicher.

Gegen den Haltener leiteten die Einsatzkräfte mehrere Strafverfahren ein. Unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, unerlaubten Entfernens vom Unfallort und der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen.

