Polizei Dortmund

POL-DO: Raub in Lünen - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1002

Am 11. November kam es um 18:10 Uhr zu einem Raub auf der Kirchstraße in Lünen. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine 59-Jährige Lünerin war zu Fuß auf der Kirchstraße unterwegs als sie von einer unbekannten Frau zu Boden gestoßen wurde. Während die Dame am Boden lag, nahm die unbekannte Täterin die Handtasche und flüchtete vom Tatort.

Eine Beschreibung der Täterin konnte nicht gegeben werden.

Die Polizei sucht Zeugen die Angaben zur Tat oder Täterin machen können. Hinweisgeber wenden sich bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter Tel.: 0231/ 132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell