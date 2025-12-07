Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ölspur führt zum Unfallort

Eisenach (ots)

Am Sonntagvormittag wurde die Polizeiinspektion Eisenach über ein beschädigtes Fahrzeug im Eisenacher Ortsteil Stockhausen informiert. Beim Eintreffen der Beamten wurde der rumänische Fahrer angetroffen sowie das beschädigte Fahrzeug in Augenschein genommen. Die Beschädigungen deuteten auf ein Unfallgeschehen hin. Des Weiteren führte, ausgehend vom Fahrzeug, eine Ölspur durch die Ortslage Stockhausen. Diese wurde durch die Kameraden der Feuerwehr beseitigt. Folgend der Ölspur konnte die Unfallstelle am Kreisel Wutha-Farnroda ausfindige gemacht werden. Dort kollidierte der Unfallverursacher mit einem Verkehrsschild und setzte sein Fahrt pflichtwidrig fort. Dem Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht. (cwa)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell