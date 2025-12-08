LPI-GTH: Versuchter Diebstahl aus Geldautomaten
Ichtershausen (Ilm-Kreis) (ots)
Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen versuchten gewaltsam einen Geldautomaten einer Bankfiliale in der Wachsenburgstraße zu öffnen. Der oder die Täter wurden vermutlich bei der Tatausführung gestört und flüchteten ohne Beutegut zu erlangen. Es entstand Sachschaden in Höhe eines mittleren fünfstelligen Eurobetrages. Die Tat wurde gestern Abend, gegen 20.00 Uhr polizeilich bekannt. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen kam unter anderem ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Sachverhalt getätigt haben, werden gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0317931/2025) in Verbindung zu setzen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
