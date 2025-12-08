LPI-GTH: Berauscht
Georgenthal (Landkreis Gotha) (ots)
Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Straße "Lohmühle" wurde heute Morgen eine 42-jährige Fahrerin eines Hyundai kontrolliert. Ein dabei durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Gegen die Frau wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ihr droht ein empfindliches Bußgeld sowie Fahrverbot. (jd)
