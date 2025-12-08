PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-GTH: Berauscht

Georgenthal (Landkreis Gotha) (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Straße "Lohmühle" wurde heute Morgen eine 42-jährige Fahrerin eines Hyundai kontrolliert. Ein dabei durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Gegen die Frau wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ihr droht ein empfindliches Bußgeld sowie Fahrverbot. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
