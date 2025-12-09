PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Handtasche entwendet

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Eine 67-Jährige tätigte gestern, gegen 13.00 Uhr ihren Einkauf in einem Supermarkt in der Straße "Zur Alten Ziegelei". Offenbar ließ die Frau dabei ihre Handtasche im Einkaufswagen außer Acht, sodass diese von einem oder mehreren Unbekannten entwendet wurde. Der entstandene Beuteschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Die Polizei empfiehlt in diesem Zusammenhang Handtaschen nicht in Einkaufskörben oder Einkaufswagen zu legen, sondern diese möglichst körpernah zu tragen. Weitere Informationen zum Thema erhalten Sie im Internet unter https://polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

