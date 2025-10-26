PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Einbruch in Wohnhaus

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich am Samstag (25.10.2025) in der Zeit von 08.10 Uhr bis 20.59 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus am Schlehenweg in Everswinkel. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend. Angaben zum Diebesgut liegen bisher nicht vor. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per Email: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
