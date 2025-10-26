POL-WAF: Telgte-Westbevern. Schmuck bei Tageswohnungseinbruch gestohlen
Warendorf (ots)
Am Freitag (24.10.2025) brachen unbekannte Täter zwischen 14.00 Uhr und 18.17 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Mühlenkamp in Telgte-Westbevern ein.
Der oder die Täter durchsuchten das Haus und stahlen Schmuck.
Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
