LPI-GTH: Berauscht
Eisenach (ots)
Ein 21-Jähriger befuhr gestern Nachmittag die Stregdaer Allee mit seinem E-Scooter. Dabei wurde der Mann einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der 21-Jährige zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn wurde eingeleitet. (jd)
