Landespolizeiinspektion Gotha
Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mopedfahrer leicht verletzt

Arnstadt (ots)

Heute Morgen wurde ein Mopedfahrer bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Ein 72 Jahre alter Renault-Fahrer parkte am rechten Fahrbahnrand der Ichtershäuser Straße und wollte nach rechts auf die Straße auffahren. Dabei übersah er offenbar den von hinten herannahenden Mopedfahrer. Es kam zur Kollision wodurch der 17-Jährige stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Seine Mitfahrerin blieb unverletzt. Beide wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 5.000 Euro. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

  • 09.12.2025 – 11:30

    LPI-GTH: Verkehrsunfall

    Gotha (ots) - Eine 26-jährige Fahrerin eines Audi befuhr heute Morgen den Philosophenweg und beabsichtigte auf die Gotthardstraße überzufahren. Dabei missachtete die Frau offenbar einen vorfahrtberechtigten 58-jährigen Mercedes-Fahrer. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Der 58-Jährige wurde leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf 38.000 Euro geschätzt. ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Handtasche entwendet

    Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots) - Eine 67-Jährige tätigte gestern, gegen 13.00 Uhr ihren Einkauf in einem Supermarkt in der Straße "Zur Alten Ziegelei". Offenbar ließ die Frau dabei ihre Handtasche im Einkaufswagen außer Acht, sodass diese von einem oder mehreren Unbekannten entwendet wurde. Der entstandene Beuteschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Die Polizei empfiehlt in diesem Zusammenhang Handtaschen nicht in Einkaufskörben oder Einkaufswagen zu legen, sondern ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Berauscht

    Eisenach (ots) - Ein 21-Jähriger befuhr gestern Nachmittag die Stregdaer Allee mit seinem E-Scooter. Dabei wurde der Mann einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der 21-Jährige zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn wurde eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

    mehr
