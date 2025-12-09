Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mopedfahrer leicht verletzt

Arnstadt (ots)

Heute Morgen wurde ein Mopedfahrer bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Ein 72 Jahre alter Renault-Fahrer parkte am rechten Fahrbahnrand der Ichtershäuser Straße und wollte nach rechts auf die Straße auffahren. Dabei übersah er offenbar den von hinten herannahenden Mopedfahrer. Es kam zur Kollision wodurch der 17-Jährige stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Seine Mitfahrerin blieb unverletzt. Beide wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 5.000 Euro. (ah)

