Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall

Altenbergen (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Nachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B88 zwischen Catterfeld und Altenbergen. Eine 33-jährige Fahrerin eines Audi befuhr die Straße in Richtung Engelsbach und beabsichtigte nach links in Richtung Altenbergen abzubiegen. Offenbar missachtete die Frau beim Abbiegen die Vorfahrt einer entgegenkommenden 53-jährigen Fahrerin eines BMW. Um eine Kollision zu vermeiden wich die BMW-Fahrerin auf den angrenzenden Grünstreifen aus und kollidierte in der weiteren Folge mit einer am Fahrbahnrand befindlichen Straßenlaterne. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 38.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. (jd)

