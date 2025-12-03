FW Bad Säckingen: ERGÄNZUNG (FOTO) zu FW Bad Säckingen: Hauptversammlung der Jugendfeuerwehr Bad Säckingen: Wechsel in der Führung und Ausblick auf ereignisreiches Jahr 2026

Feuerwehr Bad Säckingen

Mit zahlreichen Jugendlichen, Betreuern und Gästen fand am Dienstag die Hauptversammlung der Jugendfeuerwehr Bad Säckingen statt. Im Mittelpunkt stand die Neuwahl der Jugendfeuerwehr-Leitung: Roy Dede wurde zum neuen Jugendwart gewählt. Er übernimmt das Amt von Carsten Schmidt, der aus familiären Gründen zurückgetreten war. Unterstützt wird Dede künftig von den beiden neu gewählten stellvertretenden Jugendwarten Andrea Fischer und Jannick Spahn. Auch im Jugendausschuss gab es Veränderungen. Die Jugendlichen selbst bestimmten ihre neuen Vertreter: Als Jugendsprecher wurden Jakob Zimmermann, Niklas Bäumle, Lukas Schapfel und Ben Schapfel gewählt. Eva Steinbrenner übernimmt das Amt der Schriftführerin, während Tanja Thomann weiterhin die Kasse führen wird. Ein Höhepunkt der Versammlung war der bebilderte Rückblick auf das vergangene Jahr, der eindrucksvoll zeigte, wie vielfältig die Aktivitäten der Jugendfeuerwehr sind - von Übungen über Ausflüge bis hin zu gemeinsamen sozialen Aktionen. Gleichzeitig präsentierte das Betreuerteam den Ausblick auf das Jahr 2026. Neben einem dichten Jahresprogramm mit zahlreichen Ausbildungsdiensten und Freizeitangeboten freuen sich die Jugendlichen besonders auf die geplante einwöchige Jugendfreizeit am Ammersee, die den Höhepunkt des kommenden Jahres bilden wird. In Ihren Grußworten würdigten der Kommandant Christian Siebold sowie der Kreisjugendwart Pattric Grzybek die Arbeit und das Engagement der Jugendlichen und ihres Betreuerteams. Die Jugendfeuerwehr Bad Säckingen besteht seit 1981 und ist bis heute die wichtigste Nachwuchsquelle für die Einsatzabteilung. Sie gliedert sich in eine Kindergruppe ab sechs Jahren - für die aufgrund hoher Nachfrage derzeit sogar eine Warteliste besteht - sowie in die Jugendfeuerwehr ab zehn Jahren, für die sich interessierte Kinder und Eltern gerne jederzeit über die Website der Feuerwehr Bad Säckingen informieren und anmelden können.

