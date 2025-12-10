Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbiegeunfall

Tambach-Dietharz (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Mittag kam es in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 79-jähriger Fahrer eines VW fuhr aus einer Grundstückseinfahrt auf die Straße in Richtung Lohmühle ein und übersah hierbei offenbar den 23-jährigen vorfahrtsberechtigten Fahrer eines Audi. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wobei der Audi über die Gegenfahrspur schleuderte und anschließend an einem Grundstückszaun zum Stehen kam. Der Sachschaden beträgt circa 27.000 Euro, die Pkw mussten abgeschleppt werden. Beide Fahrer sowie der 53-jährige Beifahrer des 79-Jährigen wurden leichtverletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. (jb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell