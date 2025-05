Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250521.3 Kiel: Tatverdächtiger nach versuchtem Tötungsdelikt in Untersuchungshaft (Folgemeldung zu 250513.1)

Kiel (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Der 17 Jahre alte Tatverdächtige, der am 12. Mai in Neumühlen-Dietrichsdorf einen gleichaltrigen mit einem Messer schwer verletzt haben soll, stellte sich aufgrund des Fahndungsdrucks am Mittwochvormittag in Begleitung eines Anwalts der Polizei. Er kam ins Gewahrsam und wurde am Nachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel einem Haftrichter vorgeführt. Dieser folgte dem Antrag und erließ Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlags.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. Weitere Angaben können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden.

Michael Bimler / Staatsanwaltschaft Kiel

Matthias Arends / Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell