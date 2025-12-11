PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-GTH: Polizeieinsatz

Werra-Suhl-Tal (ots)

Gestern gegen 11.25 Uhr kam es während Bauarbeiten im Bereich der Herdaer Straße zu einer Beschädigung einer Gasleitung und folglich zum Gasaustritt. In der Ortslage war der Bereich der Herdaer Straße, Thälmannstraße, Robert-Koch-Straße und Heinrich-Heine-Siedlung voll gesperrt. Kräfte der Polizei, der Feuerwehr, des Ordnungsamtes und der Versorgungsbetriebe koordinierten den Gefahrenabwehreinsatz vor Ort. Nachdem die Bürgerinnen und Bürger der Ortschaft bereits über das Warnsystem Mowas informiert waren, wurden die unmittelbar betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner sowie Schülerinnen und Schüler der örtlichen Regelschule vorsorglich evakuiert. Die Instandsetzungsmaßnahmen an der beschädigtren Gasleitung dauerten bis 21.00 Uhr an. Eine unmittelbare Gefahr für Personen und Sachgüter bestand zu keiner Zeit. (jb)

