POL-UL: (GP) Eislingen - Vorfahrt missachtet

Etwa 20.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstag in Eislingen.

Um 11.40 Uhr war eine 39-Jährige mit seinem VW in der Zeppelinstraße in Richtung Friedhofstraße unterwegs. An der Kreuzung fuhr er in die Friedhofstraße ein. Dort fuhr ein 72-Jähriger mit seinem Mercedes. Der kam von rechts und hatte Vorfahrt. Beide Fahrzeuge stießen in der Einmündung zusammen. Durch die Kollision lösten in beiden Autos die Airbags aus. Verletzt wurde niemand. Abschlepper bargen die beiden Autos. Auch die Feuerwehr war im Einsatz und band ausgelaufene Betriebsstoffe. Die Polizei Eislingen nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden den den Autos auf jeweils 10.000 Euro.

++++1479958 (BK)

