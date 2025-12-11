LPI-GTH: Sachbeschädigung
Arnstadt (ots)
Einen Schaden von rund 200 Euro verursachten ein oder mehrere unbekannte Personen an einer Gartenhütte einer Kleingartenanlage in der Gothaer Straße. Der oder die Täter bewarfen mittels unbekannten Gegenstands die Fensterscheiben der Laube. Die Tat wurde gestern, gegen 12.00 Uhr polizeilich bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0321201/2025) entgegen. (jd)
