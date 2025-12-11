LPI-GTH: Sachbeschädigung

Förtha (Wartburgkreis) (ots) - Gestern Nachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B84 zwischen Förtha und Marksuhl. Eine 54-jährige Fahrerin eines Ford befuhr die Straße in Richtung Marksuhl und kam in einer dort befindlichen Linkskurve von ihrer Fahrbahn ab. Infolgedessen kollidierte die Frau frontal mit einem entgegenkommenden 60-jährigen Fahrer eines Citroen. Die 76-jährige Mitfahrerin des Ford sowie die beiden Fahrzeugführer wurden schwer verletzt und in ...

mehr