Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 11.000 Euro verursachten ein oder mehrere Unbekannte an Türen und Fenstern zweier Kindergärten. In das Gebäude in der Hauptstraße drangen der oder die Täter gewaltsam ein, während dieses Vorhaben in der Weimarischen Straße misslang. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Tatzeit liegt zwischen gestern, 16.30 Uhr und heute, 06.00 Uhr. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit den Sachverhalten getätigt haben, werden gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0321580/2025) in Verbindung zu setzen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

