LPI-GTH: Zeugen nach Tankstelleneinbruch gesucht

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots) - Einen Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 11.000 Euro verursachten ein oder mehrere Unbekannte an Türen und Fenstern zweier Kindergärten. In das Gebäude in der Hauptstraße drangen der oder die Täter gewaltsam ein, während dieses Vorhaben in der Weimarischen Straße misslang. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Tatzeit liegt zwischen gestern, 16.30 Uhr und heute, 06.00 Uhr. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im ...

mehr