LPI-GTH: Zeugen nach Tankstelleneinbruch gesucht
Treffurt (Wartburgkreis) (ots)
Unbekannte verschafften sich gestern gegen 23.50 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Tankstelle in der Gartenstraße und entwendeten mehrere Zigarettenstangen in unbekannter Menge. Der oder die Täter flüchteten offenbar in einem dunklen Pkw in Richtung Hessen. Die Polizei Eisenach sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen bezüglich Personen oder Fahrzeugen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0322623/2025 entgegengenommen. (ah)
