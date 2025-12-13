Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verletzte Person im Stadtgebiet - Zeugen gesucht

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am Freitagabend wurde in der Innenstadt, im Bereich Brühl, durch einen Zeugen eine verletzte männliche Person aufgefunden. Die Person gab an, zuvor von einer Personengruppe geschlagen und bestohlen worden zu sein. Die Polizei sucht Zeugen, welche gegen 21:00 Uhr in diesem Bereich eine Auseinandersetzung oder ein anderes Geschehen beobachtet haben, welches zur Verletzung der Person führte. Die Person wurde ärztlich versorgt und ist soweit wohlauf. Hinweise werden durch die Polizei Gotha (Tel. 03621781124) unter der Bezugsnummer 25506572 entgegengenommen. (rd)

