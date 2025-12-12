Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von der Straße abgekommen - Ergänzungsmeldung

Traßdorf (Ilm-Kreis) (ots)

Eine 56-jährige Dacia-Fahrerin befuhr heute Morgen die L1047 im Bereich Behringer Schenke - Traßdorf und kam aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße ab. Das Fahrzeug kollidierte mit einem Baum und kam auf der Beifahrerseite zum Liegen. Die 56-Jährige wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ihre 78 Jahre alte Beifahrerin wurde ebenfalls schwer verletzt. Beide Frauen waren im Fahrzeug eingeklemmt und konnten durch Ersthelfer befreit werden. Der Dacia musste abgeschleppt werden, es entstand Totalschaden. (ah)

