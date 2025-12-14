PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-GTH: Torkelnd in Auto gestiegen

Nesse-Apfelstädt / LK Gotha (ots)

Zeugen nahmen am Freitagnachmittag in einem Einkaufsmarkt im Ostkreis von Gotha bei einem Kunden erheblichen Alkoholgeruch und einen schwankenden Gang war, welcher sich weiteren Alkohol organisierte. Nach dem Einkauf ist der Mann in ein Fahrzeug gestiegen und davongefahren. Die alarmierten Polizeikräfte konnten den vermeintlichen Fahrer an seiner Wohnanschrift feststellen. Der 60jährige brachte es im Zuge des Alkoholtests auf 2,26 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt.(ri)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

