LPI-GTH: Unter Drogen

Nesse-Apfelstädt / LK Gotha (ots) - Ein 41jähriger Daciafahrer übersah am Samstagnachmittag gegen 15:30 Uhr beim Einfahren in die Karl-Marx-Straße von Ingersleben einen 18jährigen VW-Fahrer, welcher sich auf der vorfahrtsberechtigten Straße näherte. Durch die Kollision beider Fahrzeuge wurde der 18jährige verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 5000 Euro. ...

