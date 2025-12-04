Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Volltrunken mehrere Unfälle verursacht

Uthleben (ots)

Am Mittwochabend sprach ein 40-Jähriger zunächst dem Alkohol übermäßig zu und trat anschließend gegen 23 Uhr seine Fahrt von Uthleben über die Kreisstraße 27 nach Sundhausen an. Hierbei kam es gleich zu zwei Unfällen, bei denen der Mann zunächst mit einer Schutzplanke in der Sundhäuser Straße kollidierte und später zwischen den genannten Ortschaften von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug kam in einem Straßengraben zum Stehen und wurde im Nachgang an die polizeilichen Maßnahmen abgeschleppt.

Bei dem Fahrer stellten die Beamten des Inspektionsdienstes Nordhausen im Rahmen eines Atemalkoholtestes eine Alkoholisierung von mehr als zwei Promille fest. Es erfolgte zur genauen Bestimmung der Konzentration des Alkohols eine Blutprobenentnahme im Klinikum. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell