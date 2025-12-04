PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrszeichen überfahren und geflüchtet

Nordhausen (ots)

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen stellten am Mittwoch, gegen 21.40 Uhr, in der Freiherr-vom-Stein-Straße, höhe Motorenstraße, ein beschädigtes Verkehrszeichen fest. Ersten Erkenntnissen nach überfuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs das Schild und entfernte sich daraufhin pflichtwidrig vom Unfallort. Kameraden der Feuerwehr waren zur Schadensbehebung vor Ort, aufgrund der erheblichen Schäden konnte das Verkehrszeichen nicht mehr aufgestellt werden. Ein Ermittlungsverfahren aufgrund der Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet und Spuren vor Ort gesichert.

Wer kann Hinweise zum Fahrzeug oder zum Fahrer geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu wenden.

Aktenzeichen: 0314708

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

