Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Handtaschendiebstahl

Bleicherode (ots)

Wegen Taschendiebstahls ermittelt die Nordhäuser Polizei nach einem Vorfall, der sich am Mittwochnachmittag an einem Einkaufszentrum in der Karl-Liebknecht-Straße in Bleicherode ereignete. Kurz vor 15 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Mann vor dem Einkaufsmarkt eine an einem Einkaufswagen befindliche Handtasche. Anschließend fuhr der Taschendieb mitsamt der Beute mit einem Fahrzeug davon. Bei dem Fahrzeug soll es sich bisherigen Erkenntnissen zufolge um einen weißen Mercedes-Benz gehandelt haben.

Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Angaben zu dem bislang unbekannten Tatverdächtigen oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/ 960 entgegen.

Aktenzeichen: 0314547

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell