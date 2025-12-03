PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrüger linkt Mann

Sollstedt (ots)

In der Kolonie ist am Dienstag ist zur Mittgaszeit ein 87-Jähriger einem Betrüger aufgesessen. Der unbekannte männliche Täter trat an den älteren Herren heran mit der Bitte Uhren von ihm zu kaufen. Den Versprechungen nach seien diese Uhren sehr viel wert, der Mann wollte sie für etwa 1000 Euro verkaufen, um so Geld für einen Wichtigen Flug zu bekommen. Als dem Mann das vollzogene Geschäft merkwürdig vorkam, informierte er die Polizei. Bei der Prüfung der Uhren stellte sich heraus, dass diese bei weiten nicht das wert waren, was der Täter in Aussicht stellte. Die Beamten leiteten Ermittlungen wegen des verdachtes des Betrugs ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen

