Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Frontalzusammenstoß - zwei Fahrer verletzt
Dingelstädt (ots)
Am Dienstag kam es auf der Bundesstraße 247, zwischen Mühlhausen und Dingelstädt, zu einem Frontalzusammenstoß von zwei Fahrzeugen. Bei Einordnen auf die Abbiegespur kam es an der Abzweigung nach Dingelstädt zu Kollision. Hierbei wurden beide Fahrzeugführer verletzt und anschließend in ein Klinikum gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zur genauen Unfallursache ermittelt die Polizeiinspektion Eichsfeld.
