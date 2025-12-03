LPI-NDH: Frontalzusammenstoß - zwei Fahrer verletzt

Bad Langensalza (ots) - In der vergangenen Nacht kam es in der Tonnaer Straße zu einem Einbruch in eine Bäckereifiliale. Zwischen Dienstag, 22.30 Uhr, und Mittwoch, 3.15 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter über die Eingangstür gewaltsam Zutritt in die Bäckerei. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach möglichem Beutegut. Der oder die Täter erbeuteten schließlich Bargeld im Wert eines unteren vierstelligen Bereiches. Außerdem verursachten die ...

