Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Bäckerei

Bad Langensalza (ots)

In der vergangenen Nacht kam es in der Tonnaer Straße zu einem Einbruch in eine Bäckereifiliale. Zwischen Dienstag, 22.30 Uhr, und Mittwoch, 3.15 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter über die Eingangstür gewaltsam Zutritt in die Bäckerei. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach möglichem Beutegut. Der oder die Täter erbeuteten schließlich Bargeld im Wert eines unteren vierstelligen Bereiches. Außerdem verursachten die Täter einen Sachschaden in Höhe von mindestens 1000 Euro. Die Beamten sicherten Spuren am und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Wer hat etwas bemerkt, das mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte? Wer kann Hinweise zu Tat oder Täterschaft geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0313944

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell