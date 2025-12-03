PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Zwei Menschen bei Verkehrsunfall verletzt - Bundesstraße voll gesperrt

Körner (ots)

Am Dienstag ereignete sich im Unstrut-Hainich-Kreis ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen verletzt worden sind. Ein 25-Jähriger befuhr gegen 18.30 Uhr die Bundesstraße 249 aus Richtung Körner in Richtung Grabe, überholte einen Lkw und scherte vor diesem ein. Dabei kollidierte das Fahrzeug des 25-Jährigen mit dem vorausfahrenden Pkw eines 55-Jährigen, welcher nach einem Überholvorgang zuvor ebenfalls vor dem Lkw eingeschert war. Durch das Auffahren entstand an beiden Fahrzeugen ein hoher Sachschaden in Höhe von jeweils etwa 20.000 Euro. Bei dem Verkehrsunfall wurden der 55-jährige Autofahrer sowie eine 22-Jährige, die im Fahrzeug des 25-Jährigen mitfuhr, leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 25-jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest verlief positiv. Zur Beweissicherung wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße war vorübergehend voll gesperrt.

